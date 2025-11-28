ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾ‌ಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಸಲಹೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:19 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:19 IST
ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ‍ಷ್ಟಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಆತ್ಮವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಮಾನ ನೋಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ
ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ
journalist

