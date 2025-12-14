ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ: ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಚನ

<p><strong>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ:</strong> ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್, ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ. ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಉಡುಪಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತಿಕೆರೆಯ ಮಸ್ಜಿದ್. ಎ. ತಾಹದಲ್ಲಿ (ಮಸೀದಿ) ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ‘ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಹಕ್ಕುಗಳ’ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, ‘ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಬೇರೋಬ್ಬರಿಗೆ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಕೆಡುಕು ಬಯಸಬಾರದು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಸೀದಿಯ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಖುರಾನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿಉಲ್ಲಾಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಹಜಹಾನ್. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಶೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬೇಗ್, ಕೋಶ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಗರ್ ಸಮಿವುಲ್ಲಾ, ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಜೀರ್, ಅಮಿರ್ ಜಾಕಿರ್, ಮುಶೀರ್, ಬ್ಯಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಮ್ಸುದ್ದಿನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಉದ್ಯಮಿ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಘದ ಶೇಭೋ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕಿರಣ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>