ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೆಂಗೇರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಎಚ್ಆರ್‌ಸಿ ವರದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ ಪರಿಣಾಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:38 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:38 IST
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದದ ವರದಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಸೂತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆಯುವ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ.
– ಬಿ.ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೂರುದಾರ
