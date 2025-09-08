ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ಗ್ರಹಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೋಡದ ಅಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:50 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:50 IST
Comments
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಕಾರಣ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಕಾರಣ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

bengaluruLunar eclipse

