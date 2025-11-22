ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ: ನಾಗವಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ

ಬಹು ಮಹಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:39 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:39 IST
Namma Metro

