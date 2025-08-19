ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p>ವಿಶ್ವ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ದಿನ: ಅತಿಥಿ: ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p>ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಬಸವ ಹರಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಖ್ವಾಜಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಷಾ ಚಿಶ್ತಿ ಸಹರವರ್ದಿ ಖಾದ್ರಿ, ಸದಾನಂದ ಬಂತೇಜಿ, ಟಿಜೋ ಕೊಚ್ಚುತರೈಲ್, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ರಹೀಂ ಖಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು, ರಘುನಾಥ್ ನಾಯ್ಡು, ಆಯೋಜನೆ: ದಿಶಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p>ವಚನ ಶ್ರಾವಣ: ವಚನ ಗಾಯನ: ನಾಗರಾಜು, ವಚನ ಚಿಂತನ: ಸಿದ್ಧು, ಧವನ್, ಅತಿಥಿ: ಯೋಗಿತಾ ರಾಣಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್. ಪಿನಾಕಪಾಣಿ, ಆಯೋಜನೆ: ವಚನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ನಂದಿನಿ ಸಿ., ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯನವರ ಮನೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್, ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p class="Subhead">***</p>.<p class="Subhead">ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ–ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p class="Subhead">nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>