ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ: 'ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿ.ನಂಜನಗೌಡ, ಶರಣಗೌಡ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನೆ: ದಿ ಪಾವಗಡ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಕೊ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸ್ಥಳ: ಸಮೃದ್ಧಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30

ಕುಮಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಭಾವಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಆರ್. ಅಶೋಕ, ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನೆ.ಲ. ನರೇಂದ್ರಬಾಬು, ಗುರಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು, ಆನಂದರಾಜು, ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್, ಕಟ್ಟೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಉಮೇಶ್, ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮ್, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ಸಭಾಂಗಣ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 

ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಮಾನ, ಭರತನಾಟ್ಯ: 'ಯೋಗ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ–ಒಂದು ಒಳನೋಟ' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಮಾರುತಿ ರಾಮ್, ಭರತನಾಟ್ಯ: ರಂಜನಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು, ಸನ್ಮಾನ: ಎಂ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಹೆಗಡೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ರವಿ ಹೆಗಡೆ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ಳಿ ಭವನ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಕ್ರೀಡೆ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಮಾತೃಭೂಮಿ ಯುವಕರ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಹರ್ಷ ಶಾಲೆ ಸಭಾಂಗಣ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಗೀತಾಂಜಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್ ಪಿ., ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಣೇಶ್, ಆರತಿ ಹಿರೇಮಠ, ಸುಧಾಕರ್ ಪೈ, ಚಿತ್ರಾ ತಲ್ವಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಲವಿಲ್ಲಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಬಿ.ಪ್ಯಾಕ್, ಸ್ಥಳ: ರಂಗೋಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

'ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್' ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು: ವಿ.ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ, ಅತಿಥಿಗಳು: ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್.ಎನ್. ಮುಕುಂದರಾಜ್, ಆಯೇಷಾ ಖಾನಂ, ಕೆ.ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿ, ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ, ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಉಡುಪಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದ್ ಬೆಳಗಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಥಳ: ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಚಿಟ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ: ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್, ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ: ಶಮಿಕಾ ರವಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಸ್.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ್, ಟಿ.ಎಚ್.ಎಂ. ಕುಮಾರ್, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಟ್