ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು–06 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025

<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ದಿಲಿಪಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ವಿ. ನಂದಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಆರ್. ಸೀತಾರಾಂ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p><strong>'ಐಕೆಎಸ್ ಹಾರಿಜೋನ್ಸ್– ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ:</strong> ಅತಿಥಿ: ಅನಿಲ್ ಡಿ. ಸಹಸ್ರಬುಧೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವೂಡೇ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p><strong>ವಿ. ಗೋಪಾಲಗೌಡ–75 ಅಭಿನಂದನೆ, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಂ.ಎನ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ, ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ: ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎ.ಕೆ. ಪಟ್ನಾಯಕ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಗೋಪಾಲ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಎನ್. ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಆಯೋಜನೆ: ವಿ. ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p><strong>'ರುದ್ರ ಗೀತಾ', 'ಉದ್ಧವ ಗೀತಾ' ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ:</strong> ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ದಿಗ್ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಸನ್ನಿದಿ, ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><em><strong>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ–ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</strong></em></p><p><em><strong>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</strong></em></p>