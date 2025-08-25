ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಪತ್ತೆಗೂ ನೌಕರರ ಕೊರತೆ

ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾಲ್ವರ ಕೆಲಸ
ಉಮೇಶ್ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 21:25 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 21:25 IST
ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 300 ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಒಳಮೀಸಲು ನಿಗದಿ ನಂತರ ನೇಮಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಲಿಂಗರಾಜ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
