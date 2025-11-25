ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ದರೋಡೆ, ಕೊಲೆ ಸೇರಿ 50 ಕೇಸ್: ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂಧನ; 23 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ವಶ

ದರೋಡೆ, ಕೊಲೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:19 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿಗಳು. 
ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿಗಳು. 
bengaluruCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT