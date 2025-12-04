ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಂದ ಸಿಗಲಿ: ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಟರಾಜನ್ ಸಲಹೆ

ರಾಮಯ್ಯ ಎವಲ್ಯೂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಟರಾಜನ್ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:52 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:52 IST
bengaluruStartup

