ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictbengaluru city
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ತಿಗಳ ಸಮೂಹದಡಿ 45 ಉಪ ಜಾತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ: ರಮೇಶ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:17 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:17 IST
ಪದ್ಧತಿ, ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ‘ತಿಗಳ ಸಮೂಹ’ವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಆಯೋಗ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಪಿ.ಆರ್‌. ರಮೇಶ್, ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ
BangaloreCaste Census

