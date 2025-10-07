ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಯಲಹಂಕ</strong><strong>: </strong><strong>ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು</strong><strong>.</strong></p>.<p><strong>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ</strong><strong>, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, </strong><strong>ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು</strong><strong>.</strong></p>.<p><strong>ಬೆಟ್ಟ ಹಲಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಎಂ</strong><strong>.</strong><strong>ನಾಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ</strong><strong>, </strong><strong>ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು</strong><strong> </strong><strong>ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ</strong><strong>. </strong><strong>ಆ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು</strong><strong>.</strong></p>.<p><strong>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಆರ್</strong><strong>.</strong><strong>ಪ್ರವೀಣ್</strong><strong>, </strong><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್</strong><strong>, </strong><strong>ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ್</strong><strong>.</strong><strong>ಸಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಎ</strong><strong>, </strong><strong>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿಲ್ಲಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್</strong><strong>, </strong><strong>ಕುದುರೆಗೆರೆ ಮಂಜು</strong><strong>, </strong><strong>ಮುರಳಿ</strong><strong>, </strong><strong>ವೆಂಕಟೇಶ್</strong><strong>, </strong><strong>ಲೋಕೇಶ್</strong><strong>, </strong><strong>ಸುಜಾತಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು</strong><strong>.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>