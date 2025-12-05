ಬೆಂಗಳೂರು | ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಂಪೊಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜು: ಡಿ.6ರಂದು ‘ವೈಬ್ರನ್ಸ್’ ಉತ್ಸವ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಂಪೊಸಿಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.6ರಂದು ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ಸವ ‘ವೈಬ್ರನ್ಸ್-4’ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಲಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ‘ಹೈ ಆನ್ ಲೈಫ್’ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೈತನ್ಯ, ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 25 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಸ್ತಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದರು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಡಿ.6ರಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ನೃತ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ, ಏಕಾಂಕ ನೃತ್ಯ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ವೇದಿಕೆಯ ಹೊರಗೆ ಫನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಲೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>