ವಿಜಯನಗರ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿಜಯನಗರದ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ನಿಲ್ದಾಣದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈಚಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಟ್ರೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಜಾಗವೇ ಬಿಡದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ, ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ 150 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಹೀಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>