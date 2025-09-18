ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ| ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಖಂಡ್ರೆ ಅಭಿಮತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ.ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ.ಖಂಡ್ರೆ ಧ್ವಜಾರೋಹರಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
ಪೊಲೀಸರು ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು
BidarEshwar KhandreKalyana Karnataka

