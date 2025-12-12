ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಔರಾದ್ | ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಕೊರತೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಡಿಪೋಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಲ್ಲದ ವೇಳೆ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರೂ ಬಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು 
ಅಶೋಕ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಮುಖಂಡ 
