ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
bidar
ಬೀದರ್‌ | ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ನೆಪ: ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊಕ್‌

ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ 40 ನೌಕರರಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
ನಾನು ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿರುವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸದ್ಯ ಏನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ
ಮಂಜುಳಾ ಸಿಇಒ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ನೌಕರರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೌಕರ
BidarDCC Bankjob

