ಬೀದರ್‌: ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p> <p>ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ ಹೊತ್ತಾಗುವ ತನಕ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಇಂದಾದರೂ ಮಳೆ ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ ಪುನಃ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಯಿತು. </p><p>ಸತತ ಐದನೇ ದಿನವೂ ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ</strong></p><p>ಹುಲಸೂರ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ದಿನವಿಡೀ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p><p>ಹುಲಸೂರ, ಮಿರಕಲ, ಗಡಿಗೌಡಗಾಂವ, ವಾಂಝರಖೆಡ್, ಮೇಹಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬೇಲೂರ, ಗೋರಟಾ, ಮುಚಳಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮೇತ್ರೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>