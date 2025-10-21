ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಔರಾದ್ | ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ

ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
Bidar

