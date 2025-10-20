ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭಾಲ್ಕಿ| ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲ: ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:26 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:26 IST
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಎಸ್.ಕೆ.ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿ
ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಂಸದ
PoliticsBidar

