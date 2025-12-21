ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
1.86 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ₹261.43 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಜಮೆ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ 8,615 ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ...
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:34 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:34 IST
