ಬೀದರ್ | 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ, ₹7 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ತಂಬಾಕು ಜಪ್ತಿ

ಗಾಂಜಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಪಣ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಂಜಾ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಪೊಲೀಸರು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇದರ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.
–ಪ್ರದೀಪ್‌ ಗುಂಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್
BidarDrugs mafiaDrugsDrugs TransportDrug dealersDrug traffickingDrug Network

