ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

‘ಫಿಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ’ಗಾಗಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಟೂರ್‌: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸುತ್ತಿದ ರಾಶಿದ್

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಎಂಬ ಮಾತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಆದ ಅನುಭವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಅದನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು. –
ರಾಶೀದ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌
Bidarcyclesouth india

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT