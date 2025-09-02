ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರ ಎಕರೆಗೆ ₹30 ಸಾವಿರ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿ:ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಸಮಿತಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ; ಯುವಮುಖಂಡ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿದ್ರಾಮ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಹುಲಸೂರ ಸಮೀಪದ ಕೊಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡಲಾದ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಆಹುತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಡ್ಡನಕೆರೆ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಒ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು 
Rain damageKarnataka RainsBidar

