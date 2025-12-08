ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭಾಲ್ಕಿ: ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವರ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವರ ದರುಶನ ಪಡೆದ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತರು
