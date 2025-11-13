ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಲಸೂರ: ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರ

ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಕಾಯಂ ಪಿಡಿಒ ನೇಮಕ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಪಿಡಿಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾದೇವ ಜಮ್ಮು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
