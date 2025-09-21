ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ: ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ

ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು; ಧರ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ–ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Lingayat

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT