ಯಳಂದೂರು | ಹಬ್ಬದ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದರ ಕುಸಿತ: ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣದ ಬಾಳೆ ದರ

<p><strong>ಯಳಂದೂರು</strong>: ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಬೆಲೆ , ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಮತ್ತು ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಆದಾಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ರೈತರು ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಬ್ಬಗಳ ಋತು ಆರಂಭದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಗೆ 1 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹80 ರಿಂದ ₹100 ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ರೂ 35ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಏಲಕ್ಕೆ ಧಾರಣೆ 1 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 45ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪಚ್ಷಬಾಳೆ 1 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹8 ಇದ್ದು, ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಏಲಕ್ಕಿಬಾಳೆ ₹25ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತನಕ ಬಾಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ದಸರಾ ಕಳೆದು, ದೀಪಾವಳಿ ಮುಂತಾದ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಬಾಳೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೈ ಸೇರದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರ ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಮಹದೇವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರು ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬಾಳೆ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆ ಕಡಿಯುವ ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಏರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಗಟಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಸುರೇಶ್.</p>