ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ನಗರಸಭೆಯ 11 ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಉಚ್ಛಾಟನೆ

<p><strong>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ/ಚಾಮರಾಜನಗರ:</strong> ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರಸಭೆಯ 10 ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಸಭೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಧರಣೇಶ್, ಮಾನಸ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ನಾಸಿರ್ ಶರೀಫ್, ಕವಿತಾ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಜಿ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪವಿತ್ರಾ ರಮೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಸಂದ್ರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಸಭೆಯ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಉಚ್ಛಾಟನೆಗೊಂಡವರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತುಸಮಿತಿಯ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು 6 ವರ್ಷ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>