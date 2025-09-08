ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ: 35,000 ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ತಪಾಸಣೆ

ಮಕ್ಕಳ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯರ್ತೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
Anganavadi

