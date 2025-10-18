ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟ: ಮಾದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಜಾತ್ರೆ

22ರಂದು ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ: 4.50 ಲಕ್ಷ ಲಾಡುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:17 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:17 IST
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಲು 4.50 ಲಕ್ಷ ಲಾಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ಲಾಡು ದಾಸ್ತಾನಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶೌಚಾಲಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎ.ಇ.ರಘು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ChamarajanagaraMale Mahadeshwara HillsDeepavali

