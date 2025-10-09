ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ; ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ ಅನ್ನದಾತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:19 IST
ಸದ್ಯ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಂದ ಅಹವಾಲುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾರದೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಫಸಲು ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
– ಪಾಪಣ್ಣ, ರೈತಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ
Chamaraja nagarChamarajanagar

