ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕಾಡಂಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕ: ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡಂಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಶೀಘ್ರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
–ಭಾಸ್ಕರ್ ಡಿಸಿಎಫ್ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮ
Tiger

