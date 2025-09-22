ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಳಂದೂರು: ಭತ್ತ ನಾಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರ ಲಗ್ಗೆ! 

ಯಳಂದೂರು: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರಮಿಕರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಪೈರು ಕಿತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಂತ್ರದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಾಟಿ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ
ಗೌತಮ್ ಬಿಜ್ಞೇಶ್. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
