ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

‘ಬಾರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಣ: ಶಮ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ’

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2,456 ಗಣತಿದಾರರು
ಎಚ್.ಬಾಲಚಂದ್ರ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chamarajanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT