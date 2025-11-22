ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮೋಸ; ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ’

26ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾ‍ಪುರದಲ್ಲಿ ‘ಭೀಮ ಸ್ಮರಣೆ’ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:27 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkaballapura
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT