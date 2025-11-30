ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p><strong>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದ್ದಲಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಕಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋಮಟೊಳ್ಳ ಕುಂಟೆಗೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಕಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೋಮಟೊಳ್ಳ ಕುಂಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಇದೇ ಕುಂಟೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವ ದಿಕ್ಕು, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಿ, ಗೋಡೆಯ ಆಳ, ಎತ್ತರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ, ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಸುನೀಲ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿ ನಕ್ಷೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಅಡಿಪಾಯ, ಗೋಡೆ, ನೀರಿನ ನಿರ್ಗಮನದ ಕಾಲುವೆ, ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಲ್ಲು, ಬಂಡೆ ತೆರವು ಮಾಡುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪನ್ನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ, ಆದಿ, ಈಶ್ವರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>