ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಕೋಮಟೊಳ್ಳ ಕುಂಟೆ ಬಳಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲ್‍ರವರಿಂದ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
chikkaballapura

