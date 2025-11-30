ಚೇಳೂರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ಅಧ್ವಾನ

<p><strong>ಚೇಳೂರು</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಆವರಣವು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ತಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿ ಆವರಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯದಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಆವರಣದೊಳಗೆ ಕಸ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಕಚೇರಿ ಪರಿಸರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚೇಳೂರು ನೂತನ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾದರೂ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಚೇರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕುಸಿದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.</p>.<p>‘ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶ ತಡೆಯಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನಧಿಕೃತ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶ ತಡೆಯಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ.</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಆವರಣವು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯವಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಕಡ್ಡೀಲು ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸುವರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>