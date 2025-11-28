ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆ

ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
ದಾಖಲೀಕರಣವೇ ಸವಾಲು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿತರಣೆವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು 15 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.  ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು.  ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎಸ್‌ಟಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
‘ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ವಹಿಸಿ’
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಸಿಯೂಟ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕಲಿಕಾ ಸಿರಿ ನಲಿಕಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಾಯ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು.
