ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ಲೀನ

<p><strong>ಗೌರಿಬಿದನೂರು</strong>: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಕೋಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಪಿನಾಕಿನಿ ಯೂತ್ಸ್ ಬಳಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಗಂಗಾ ವಿಲೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ಅಡಿಯ ಬೃಹತ್ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ 20 ಅಡಿಯ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ 10 ದಿನ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಗಂಗಾ ವಿಲೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರನ್ನು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿಡಲಿ, ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೂಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ನಾಡಿನ ಏಳ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೃಹತ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಸಾಗಿತು. ಕೇರಳದ ಪುಲಿ-ಕಲಿ ವೇಷಗಳ ತಂಡದ ನೃತ್ಯವು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕೀಲುಕುದುರೆ, ಬೊಂಬೆ ನೃತ್ಯ, ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು, ತಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೆರಗು ನೀಡಿದವು. ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಎ. ಮೋಹನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್, ಎ.ಎನ್. ವೇಣು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ, ಪಿನಾಕಿನಿ ಯೂತ್ಸ್ ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಾಬು, ಹರೀಶ್, ಮಹೇಂದ್ರ, ರಾಜುರೆಡ್ಡಿ, ಮನೋಜ್, ಎ. ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ, ಪ್ರದೀಪ್, ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>