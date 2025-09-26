ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶೀಘ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಭೂಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ: ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್‌ಗೆ ಮನವಿ

ಕೆಐಎಡಿಬಿ ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
