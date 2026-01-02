ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕೆಪಿಎಸ್-ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆ ಕಾಡದಿಬ್ಬನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> ನಮ್ಮೂರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ‘ಕೆಪಿಎಸ್-ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆ ಬೇಡ’ ಎಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಗುರುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡದಿಬ್ಬೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎದುರು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಡದಿಬ್ಬನೂರು, ಮರಳುಕುಂಟೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ನೆಲ್ಲಿಮರದ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದಿಬ್ಬೂರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಪೂರ್ವ ಮಾತನಾಡಿ, ಊರಿನ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಏನೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು. 15 ಸದಸ್ಯರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಪೋಷಕರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>