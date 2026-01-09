ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಗೌರಿಬಿದನೂರು| ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಮೆರುಗು

ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ನೇತಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮೇಳ l ಜನರ ಸೆಳೆದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಎತ್ತು, ಕುರಿ, ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳು, ಖಾದ್ಯಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಸೇರಿ ಇತರರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು
ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪಾಕಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯವೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. 
ಎಂ.ಆರ್. ಶಿವಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ
