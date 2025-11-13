ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಗ್ರಾಮ ಭೇಟಿ; ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು’

ಆವುಲಗುರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ; ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
chikkaballapura

