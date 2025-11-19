ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಐ.ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಗರಸಭೆ ವಾಹನಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾದ ವಾಹನಗಳು
ಡಿ.ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:14 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:14 IST
ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ಹಣದ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಹೊಸ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಅಮೃತ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
