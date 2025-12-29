ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಈ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸಬೇಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:00 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PDF
nandhi hill colser (3).pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
New yearNew year celebrationTourismNandi hillsChikkamagalurTourist PlacesNew year celbration
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT