ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಗುಣಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ; ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಸಲು..

<p><strong>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ</strong>: ಗುಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ನೂತನ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಾಳದ ರೈತ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ಕೌಶಲ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬೂದಾಳದ ರೈತ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಕೆ.ಜಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಂಆರ್ 6 ತಳಿಯ 40 ಗ್ರಾಂ ರಾಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಹಾಕಿ ನರ್ಸರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>20 ದಿನ ಬೆಳೆಸಿ ಬಳಿಕ ಪೈರನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 10,890 ರಾಗಿ ಪೈರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗುಂಟೆಗೆ 272 ರಾಗಿ ಪೈರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 1.5 x 1.5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಆಳ ಗುಣಿ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಝಿಂಕ್, ಬೋರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಗಿ ಪೈರನ್ನು ತುಳಿದು ಬಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಪೈರು ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ತೆಂಡೆಹೊಡೆದು ತೆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಗಿಯಿಂದ 10 ರಿಂದ 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದರೆ, ಗುಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಬೆಳೆದ ರಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 30 ರಿಂದ 35 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬೂದಾಳ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೆನೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗುಣಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿತ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ರಾಗಿ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ, ಕೂಲಿ ಹಣ ಸಹ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಗಿ ಪೈರು 3-5 ಅಡಿಗಳ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣಿ ಪದ್ಧತಿಯ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇವು, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಕೂಲ. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. 40 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ₹4,885 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ, ತೊಗರಿ, ಅವರೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಬೂದಾಳ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>