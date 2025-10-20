ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಮಳೆ ನಂತರದ ನಿಸರ್ಗದ ವಿಸ್ಮಯ ನೋಟ

ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚಿಟ್ಟೆ
ಹಳದಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೀಟ
ಮಿಡತೆ
ಉದ್ದ ಕಾಲುಗಳ ಕೀಟ
ಮಿಡತೆ
ಹಸಿರು ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ
ChikkaballapurRainShidlaghattaNature

