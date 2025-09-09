ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಯೂರಿಯಾ ಖರೀದಿಸಲು ಟೋಕನ್‌ಗೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು

300 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಕನ್ l ಉಳಿದ ರೈತರು ವಾಪಸ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಮಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಮಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
chikkaballapura

